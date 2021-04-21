Также НКРЭКУ приняла решение уменьшить тариф на производство тепловой энергии для "Киевтеплоэнерго".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) оштрафовала КП "Киевтеплоэнерго" на 289 тыс. грн за ряд нарушений.

Такое решение по результатам плановой проверки регулятор принял на заседании 21 апреля, сообщает пресс-служба НКРЭКУ в Facebook.

В НКРЭКУ пришли к выводу, что предприятие не выполнило требования нормативно-правовых актов, регулирующие функционирование рынка электрической энергии, нарушило лицензионные условия по производству электрической энергии, поставке электрической энергии потребителю и производству тепловой энергии.

"В связи с многочисленными нарушениями в деятельности КП "Киевтеплоэнерго" регулятор принял решение наложить штраф на предприятие в размере 255 тыс. грн относительно деятельности по производству и поставке электроэнергии, и 34 тыс. грн относительно деятельности по производству тепловой энергии", - сказано в сообщении.

Также НКРЭКУ обязала предприятие учесть в инвестиционной программе на 2021 год статью "Дополнительно полученный доход по результатам деятельности в 2018-2019 годах" без дополнительных источников финансирования на общую сумму 161,5 млн грн (без НДС).

Читайте такжеОтопительный сезон 2021 года: как не повторить ошибки и избежать кризиса

Кроме того, регулятор принял решение уменьшить тариф на производство тепловой энергии для "Киевтеплоэнерго" на сумму экономии средств, полученной в 2018-2020 годах в результате недофинансирования статей расходов по сравнению с расчетными расходами в тарифе на производство тепловой энергии и недофинансирование ремонтной программы 2018 года в размере 261,7 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий