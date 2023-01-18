Сейчас дефицит электроэнергии остается значительным.

Киев в четверг, 19 января, может вернуться к стабилизационным графикам отключения электрической энергии.

"Очередной день в экстренных отключениях в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включается в него. Однако дефицит остается значительным. Сегодня объемы потребления составляли 952 МВт днем. На завтра НЭК дает ограничения в 938 МВт днем, это означает, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны", - заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Коваленко также отметил, что в комментариях часто видит жалобы, что, несмотря на призывы к экономии и отключения, некоторые торговые центры и магазины продолжают светиться и работать.

Видео дня

"Наиболее вероятно, что ТЦ или магазин имеют альтернативные источники энергии. Здесь позаботились об обеспечении светом заблаговременно, поскольку понимают, что это и рабочие места, и комфорт для клиентов, и возможность для них же подзарядиться, погреться. Я лично знаю несколько таких торговых центров и считаю, что их желание иметь свет и делиться им - важное и положительное", - отметил он.

Отключение света в Украине: подробности

С начала полномасштабной войны РФ против Украины, с 24 февраля 2022 года, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак российских оккупантов и 14 ударов БПЛА по энергетическим объектам.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит мощности, особенно в вечерний пик потребления.

Враг 14 января снова атаковал энергетические объекты нашего государства, "прилеты" есть в Винницкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Сегодня, 18 января, из-за превышения лимитов потребления были применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.