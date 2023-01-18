В среду потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньшим, чем во вторник, отметили в "Укрэнерго".

По состоянию на среду, 18 января, энергогенерирующие предприятия не покрывают четверти потребления в Украине, аварийные отключения применены в восьми областях.

Причина дефицита - повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть в результате российских ракетных и дроновых атак, в результате последней атаки существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньшим, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране", - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Сейчас из-за их превышения уже применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины.

Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого последующего ракетного или удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - пояснили в компании.

Ситуация в энергосистеме Украины - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектах. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Враг 14 января снова атаковал энергетические объекты нашего государства, "прилеты" есть в Винницкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

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