Цена на газ для тепловиков выросла до 15 грн за кубический метр.

Катастрофический рост цены на газ для тепловиков до 15 грн за кубический метр неизбежно приведет к повышению тарифов на тепло.

Об этом говорится в заявлении межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго", которое есть в распоряжении УНИАН.

В заявлении отмечается, что с момента отмены механизма ВСО (возложение специальных обязанностей) украинские теплопоставщики вынуждены работать по нерыночным и дискриминационным газовым соглашениям от газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг", которые противоречат законодательству в сферах теплоснабжения и жилищно-коммунальных услуг.

"Такое газовое давление на предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) неизбежно приведет к повышению тарифов на тепловую энергию для населения, к возможному срыву подготовки к отопительному сезону 2021/2022, а также к отсутствию средств на модернизацию и ремонт тепловой инфраструктуры. В совокупности это может привести к коллапсу в отрасли", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЗимой украинцы будут получать "письма счастья" за отопление на ползарплаты – прогнозВ ассоциации отметили, что среди кабальных требований в газовых соглашениях ГК "Нефтегаз Трейдинг" — ежемесячные авансовые платежи за газ. Это приводит к вымыванию и полному отсутствию оборотных средств у ТКЭ, поскольку население, как основной потребитель оплачивает услуги на условиях постоплаты. К тому же население продолжает накапливать долги, что лишает теплопоставщиков оборотных средств.

Другая проблема - квотирование объемов газа. За сверхурочные объемы использованного газа в течение отопительного сезона тепловикам придется заплатить за газ минимум на 50% больше. Так, уже в августе "Нафтогаз Трейдинг" выставил цену "дорогого" газа — около 15 тысяч грн за тысячу куб. м вместо 12 тысяч грн за тысячу куб. м, как это было в прошлом месяце.

"То есть из-за лимитированных объемов "дешевого" газа за 7,4 тыс. грн за тыс. куб. м, которых явно не хватает даже для населения, предприятия ТКЭ фактически должны "миксовать" цену газа и вкладывать ее в тариф на тепловую энергию для населения, а это на сегодня уже почти 10 тыс. грн за тыс. куб. м. При этом цена газа на европейских хабах продолжает расти", - заявила ассоциация.

Как сообщал УНИАН, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отражена новая строка с авансовым платежом.

Тепловики заявили, что цена на газ, который составляет основную часть затрат в тарифе на тепло и горячую воду, катастрофически выросла, а тарифы коммунальных предприятий – нет.

Читайте такжеЗа провалы в добыче газа Украина уже платит 2 млрд долларов — ВитренкоСредневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что на сегодня уже подняли стоимость своих услуг теплокоммунэнерго в Черновцах, это 75% роста стоимости поставки теплоносителей и горячей воды.

По его словам, также, согласно расчетам, рост тарифов теплокоммунэнерго ожидается в Полтаве на 36%, в Кременчуге Полтавской области – на 53%, в Одессе – на 56%, в Тернополе – на 70%, в Староконстантинове Хмельницкой области – на 63%.

В среднем рост стоимости на услуги теплокоммунэнерго по стране составит примерно 40%, 50% и 60%.

Уже стало известно, что цена на газ в Европе превысила исторический максимум. С мая прошлого года цена выросла в 10 раз - до 40 евро за мегаватт-час.

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Автор: Анна Бредихина