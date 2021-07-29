С мая прошлого года цена выросла в 10 раз - до 40 евро за мегаватт-час.

Цена на газ в Европе превысила исторический максимум, достигнув 40 евро за мегаватт-час.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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"Сегодня на европейском хабе TTF цена на газ с поставкой в следующем месяце пересекла границу в 40 евро за мегаватт-ч. Это исторический максимум. И это в 10 раз больше, чем в мае прошлого года", - написал он.

Макогон считает, что такие цены должны стать знаком для Европейского Союза, что нельзя позволять крупному поставщику, такому как "Газпром", монополизировать рынок.

"Надеюсь, что Европа поймет, что ставить на одного крупного поставщика - это большая ошибка. Усиление доминирующей позиции на рынке всегда приводит к увеличению цен, которые заплатят конечные потребители в ЕС", - добавил он.

Цена на газ: что необходимо знать

Ранее глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что российский газовый монополист "Газпром" шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы беспрепятственно запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Как сообщил гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, "Газпром" в очередной раз проигнорировал аукцион на дополнительные газотранспортные мощности Украины.

Это, среди прочего, приводит к росту цен на газ в Европе и, соответственно, в Украине. Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

Автор: Анна Бредихина