После "Нафтогаза" правительство Украины также может объявить о намерении реструктуризировать долг.

"Нафтогаз Украины" просит держателей евробондов перенести на два года выплаты купонов и погашения $350 млн долга с процентами.

Об этом пишет Forbes. Всего у госкомпании "Нафтогаз" в обращении три выпуска еврооблигаций на $1,5 млрд. Трехлетние с уплатой в июле 2022 года на $335 млн, пятилетние еврооблигации - 2024 на €600 млн, семилетние еврооблигации - 2026 на $500 млн.

Если кредиторы согласятся на отсрочку, "Нафтогаз" должен будет погасить в 2024 году более $1 млрд долга, подсчитал старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

В условиях войны госкомпания вынуждена экономить каждую копейку и выплата долгов – не главный приоритет, говорит Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

"Главная задача госкомпании – закупить 5,6 млрд куб. газа для отопительного периода на почти $8 млрд. "Нафтогаз" не имеет денег на закупку этого газа. Госкомпания рассчитывает получить деньги на закупку газа из госбюджета, а также привлекла для этого кредит от ЕБРР на €300 млн", - говорится в статье.

Причина – разница между стоимостью импортного газа и тарифами для украинских потребителей. "Нафтогаз" импортирует газ по ценам, которые сейчас превышают $1900 за 1000 кубов, а должен продавать его по $200-250. Кроме того, с госкомпанией не рассчитываются за поставленный газ. Задолженность потребителей перед "Нафтогазом" на 1 мая – 85,9 млрд грн.

Решение "Нафтогаза" стало неожиданностью для кредиторов, говорит Саква из Dragon Capital. Украинские власти обещали, что Украина будет платить по всем долгам, несмотря на войну, и кредиторы были уверены, что в июле "Нафтогаз" с ними рассчитается, говорит он. Если "Нафтогаз" планировал реструктуризировать долг, то консультации с кредиторами надо было начинать как минимум за месяц, а не за неделю до выплаты.

Из-за войны "Нафтогаз" не может взять в долг ни у кого, кроме госбанков, которые не имеют лишних средств, и ЕБРР, говорит Паращий. С одной стороны, это проблема для компании, а с другой, дает сильную переговорную позицию с кредиторами. "Поскольку дефолт ничего для "Нафтогаза" существенно не изменит", – говорит он.

Компания поставляет природный газ населению и теплокоммунэнерго по ценам в пять раз ниже рыночных в стране, которую поддерживает весь мир в борьбе с Россией. "Кредиторы должны это понимать и идти навстречу", – говорит он.

С 19 июля, когда истекает срок погашения еврооблигаций "Нафтогаза" есть еще 5 рабочих дней, чтобы осуществить выплаты или договориться с кредиторами, говорит Саква. Если компания не договорится о реструктуризации или не перечислит средства, то "Нафтогаз" пойдет в дефолт. После этого у кредиторов появится возможность судиться с госкомпанией за возврат долга в виде его активов, прежде всего зарубежных.

После "Нафтогаза" правительство Украины также может объявить о намерении реструктуризировать долг. "99%, в ближайшие дни правительство объявит это решение", – говорит Саква. Украина должна заплатить $900 млн по еврооблигациям в сентябре, говорит министр финансов Сергей Марченко.

Правительство рассматривает несколько сценариев реструктуризации: реструктуризация или использование замороженных российских активов в качестве залога.

Официально власти пока не подтверждают такие планы.

"Государство должно идти по сценарию "Нафтогаза", поскольку в бюджете нет денег, – говорит Паращий. – Мы можем направить кредиторам грант от США, который недавно получили, но, наверное, это будет неправильным решением".

Ранее сообщалось, что из-за массированных обстрелов российских оккупантов вся нефтеперерабатывающая сфера Украины не работает.

Вас также могут заинтересовать новости: