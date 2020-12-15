Таким образом, продлены полномочия британки Клэр Споттисвуд и француза Бруно Лескуа.

Кабинет министров Украины продлил полномочия двух членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на полгода.

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Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря.

"Избрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Лескуа Бруно Жан Гастона и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан в качестве независимых членов на срок шесть месяцев, и продлить срок действия гражданско-правовых договоров, заключенных с ними, на шесть месяцев путем заключения дополнительных соглашений", - сказано в распоряжении.

Что этому предшествовало

Текущий состав набсовета "Нафтогаз Украины" состоит из: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Людо ван дер Хейден (Франция), а также Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

В октябре 2020 года "Нафтогаз Украины" получил официальное уведомление от члена наблюдательного совета американца Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в наблюдательном совете компании.

Среди причин своего решения покинуть набсовет Хохштайн назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию.

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Автор: Анна Бредихина