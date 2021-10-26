Правительство обязало компанию на 2 месяца снизить цену на газ для населения с 16,6 до 7,96 грн за куб. м.

Кабинет министров Украины обязал поставщика "последней надежды" "Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Соответствующее постановление №1102 от 25 октября обнародовано на правительственном портале.

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Таким образом, правительство уравняло цены компании "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" с ценами, которые действуют для обычных потребителей компании.

С 1 октября по 30 ноября для населения будет установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений – до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Правительство также поручило операторам газораспределительных сетей внести в информационную платформу "Оператора ГТС" данные о всех защищенных потребителях: население, бюджетники, коммунальные и государственные медучреждения, а также производители тепла для вышеуказанных потребителей.

Поставщик "последней надежды":

Поставщик "последней надежды" в Украине – газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. Цена на октябрь у ППН - 16,56 грн за куб. м. Потребители имеют право перейти от поставщика "последней надежды" к другому поставщику. Для этого потребителю нужно подать онлайн-заявку на сайте выбранной компании.

Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.

По состоянию на сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 тысяч клиентов.

ГК "Нафтогаз Украины" как ПНН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.

Автор: Анна Бредихина