Оператор ГТС Украины за одни и те же действия выставляет абсолютно разные цены за балансирующий газ, отмечает главы Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Поставщики природного газа в Украине не имеют возможности оперативно урегулировать возникающие в отдельные сутки небалансы из-за отсутствия полных и корректных данных от Оператора газотранспортной системы Украины.

Об этом заявил первый заместитель главы Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов в ходе онлайн-конференции на тему "Балансирование на рынке газа – поиск равновесия".

"Поставщик не имеет возможности самостоятельно сбалансироваться, например, с другими поставщиками, так как не имеет своевременной, полноценной и корректной информации о размере своих небалансов. К примеру, имея по предварительной аллокации один небаланс, по окончательной аллокации он может получить в акте абсолютно другие цифры небаланса, которые могут отличаться в разы, как в плюс, так и в минус", - сказал он.

Евгений Нацвин-Степанов подчеркнул, что возможность поставщика самостоятельно балансироваться закреплена в Регламенте Комиссии ЕС № 312 о Сетевом кодексе балансировки газа в газотранспортных системах.

"Европейский регламент по балансировке, который мы должны имплементировать, и который НКРЭКУ (прим. - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) частично имплементировала в Кодекс ГТС, предусматривает, что ответственность за небалансы должна наступать только в том случае, если заказчику услуги транспортировки предоставляются максимальные возможности и информация для самостоятельной балансировки. На сегодня поставщики не имеют такой возможности", – подчеркнул замглавы Ассоциации.

Он добавил, что Оператор ГТС Украины за одни и те же действия выставляет абсолютно разные цены за балансирующий газ: за позитивный небаланс одну, а за негативный небаланс – другую.

"По сути, природа возникновения этих небалансов едина. Но откуда берётся двойная цена непонятно. И это тоже является частью большой проблемы", – указал эксперт.

Еще одной составляющей общей проблемы для всех участников рынка Евгений Нацвин-Степанов назвал несоответствие европейским правилам той модели нейтральности балансировки, которая на данный момент зафиксирована в Кодексе ГТС.

По мнению первого заместителя главы Ассоциации поставщиков энергоресурсов, для нормализации ситуации на рынке газа ОГТСУ необходимо разделить на два субъекта.

"Мы видим решение проблемы в разделении Оператора ГТС на две независимые структуры: Оператора газотранспортной системы, который будет отвечать исключительно за физическую транспортировку газа, и независимого Оператора рынка, который будет осуществлять деятельность по балансировке и сводить газовый баланс страны. Такая позиция соответствует практике большинства европейских стран", – резюмировал Евгений Нацвин-Степанов.

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Автор: Григорий Бондарь