Электрометаллургический комплекс "Интерпайп Сталь" выражает обеспокоенность возможными негативными последствиями от введения правительством Украины изменений в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украине и просит Кабинет министров Украины скорректировать свое постановление №611 от 30.05.2024.

Внесенные этим постановлением изменения предусматривают, что промышленные потребители электрической энергии освобождаются НЭК "Укрэнерго" от плановых ограничений, если объем импорта в их структуре потребления составляет не менее 80%. Ранее этот норматив составлял 30% с мая по сентябрь 2023 года и 50% с октября 2023 года по апрель 2024 года.

Такое решение правительства Украины может привести к многочисленным негативным последствиям для отечественной промышленности в целом и "Интерпайп Стали" в частности, считают в компании. Сейчас мощность межгосударственных сечений для импорта электрической энергии составляет 1,7 ГВт, что значительно меньше потребности всего украинского бизнеса. То есть, международные договоренности государства Украина не позволяют выполнять новые правила, введенные Кабмином в мае.

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На практике это может привести к искусственному, даже спекулятивному росту спроса на импортную электроэнергию, цена на которую может вырасти до любого уровня, отметили в компании. Но для неотключения ее смогут и будут платить только те предприятия, которые имеют минимальные затраты на электричество в структуре себестоимости своей продукции.

Электроэнергия занимает почти 25% в себестоимости стальной заготовки, которую "Интерпайп Сталь" поставляет на заводы по производству стальных труб и железнодорожной продукции в рамках вертикальной интеграции группы Интерпайп. То есть, подорожание и повышенный спрос на электроэнергию не только крайне негативно отразится на конкурентоспособности готовой продукции Интерпайпа, а также может привести к отсутствию возможности приобрести нужный объем импортной электроэнергии согласно Постановление №611, добавили в компании.

Сейчас заводы "Интерпайпа", расположенные в Днепропетровской области, обеспечивают работой почти 9 тыс. человек в прифронтовом регионе. В том же числе, около 3 тыс. человек трудоустроены и имеют стабильный доход на трубном заводе в Никополе, который официально признан зоной боевых действия. По итогам прошлого года группа уплатила рекордную сумму налогов и сборов в размере 4,4 млрд. грн. Кроме того, "Интерпайп" несет большую социальную нагрузку, помогая мобилизованным сотрудникам, внутренне перемещенным лицам и демобилизованным ветеранам. Также оказывается системная помощь 15 бригадам и подразделениям Сил обороны Украины.

О компании:

ИНТЕРПАЙП - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2023 году ИНТЕРПАЙП реализовал 387 тыс. т трубной продукции и 95 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов осуществляется под брендом KLW.

В ИНТЕРПАЙП работают около 9 тыс. сотрудников. В 2023 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 4,4 млрд грн.