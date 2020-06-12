Энергонезависимость Украины пока отменяется

Игорь Орел

С первых дней обретения независимости перед Украиной стояла задача максимально сократить зависимость от импортных поставок энергетических ресурсов. Тем не менее, на импорт газа, атомного топлива, нефтепродуктов страна ежегодно тратит миллиарды долларов. К тому же вопрос поставок энергоносителей часто становился способом склонить нашу страну к невыгодным для нее политическим решениям, чем зачастую пользовалась Россия.

Ситуация обострилась еще сильнее после того, как агрессивный северный сосед, крупнейший на то время поставщик в нашу страну энергоносителей, начал против Украины войну, аннексировав Крым и оккупировав отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Именно агрессия России сподвигла руководство страны направить реальные усилия на достижение энергонезависимости.

С того момента Украина была вынуждена импортировать еще и уголь антрацитовой марки, который добывался на оккупированной части Донбасса.

С другой стороны, именно агрессия России сподвигла руководство страны направить реальные усилия на достижение энергонезависимости. Однако, по истечению шести лет противостояния можно с уверенностью сказать, что значимых успехов добиться не удалось и вряд ли удастся в обозримом будущем.

Да, нельзя отрицать достигнутые успехи в плане сокращения энергетической зависимости от агрессивного соседа. Так, Украина смогла отказаться от импорта газа из России и переориентироваться на поставки из Евросоюза.

Не менее существенным достижением стала диверсификация источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижение зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ».

Однако, увеличить собственную добычу газа, несмотря на десятки миллиардов гривен инвестиций, государственная компания «Укргазвыдобування» так и не смогла. Более того, эксперты прогнозируют, что в будущем уровень добычи будет только снижаться. Ведь из-за падения мировых цен на газ инвестировать в дорогостоящие проекты по добыче газа в Украине попросту не выгодно, а большинство действующих скважин находятся на последнем издыхании.

Не менее скромные успехи нашей страны и в реализации мер по эффективному использованию энергоресурсов в жилищном секторе. Наши многоэтажки, большинство которых спроектированы еще во времена Советского Союза, безнадежно устарели и непростительно расточительно расходуют ресурсы. Пример же успешных европейских стран показывает, что комплексная модернизация жилья позволяет в разы снизить потребление.

Еще в 2015 году правительство запустило программу «теплых» кредитов, согласно которой семья или совладельцы многоквартирного дома (ОСМД), принявшие участие в программе, получали от государства компенсацию стоимости кредита на меры по повышению энергоэффективности - от банальной установки пластиковых окон до комплексной энергомодернизации здания.

Если на первых порах люди не спешили брать «теплые» кредиты, опасаясь обмана со стороны государства, то в последние годы средства, выделенные из госбюджета на этот проект, заканчивались в течение нескольких месяцев. То есть, спрос существенно превышал предложение.

За пять последних лет программой «теплых кредитов» воспользовались 620 тысяч семей, которые получили от государства 2,5 миллиарда гривен компенсаций.

Существенно ускорить процесс обновления украинских многоэтажек должен был запуск Фонда энергоэффективности, но он вместо обещанного 2016 года заработал лишь в 2019-ом.

Получается, что страна потратила в пустую последние шесть лет.

Бюджет Фонда составляет почти 7 миллиардов гривен, но пока видимых положительных результатов он продемонстрировать не смог. И вряд ли сможет. Ведь мир входит в период низких цен на энергоносители. Если большинство украинцев не очень спешили инвестировать в энергомодернизациию своих домов при рекордно высоких ценах на газ, то при рекордно низких уж точно не будет.

Получается, что страна потратила в пустую последние шесть лет. Перспективная сфера реновации жилья, которая помимо очевидной выгоды от экономии энергоресурсов могла дать дополнительный толчок к развитию всей экономики, вновь оказалась не удел.

Вдвойне обидно наблюдать за тем, как государство ежемесячно тратит миллиарды на выплаты инвесторам в возобновляемые источники энергии по «зеленым» тарифам, которые, кстати, являются самыми высокими в мире. А ведь государственная поддержка «зеленой» генерации и энергоэффективных мер в Украине началась примерно в одно и тоже время. Однако, разница в конечных результатах колоссальная.

И это не удивительно, ведь если по «теплым» кредитам за пять лет государством было компенсировано 2,5 миллиарда гривен, то выплаты по «зеленому» тарифу только в 2019 году составили 27 миллиардов гривен!

«Успех» по развитию возобновляемой энергетики оказался настолько ошеломительным, что правительство теперь ломает голову над тем, как остановить этот «зеленый» бум, ведь, как оказалось, столько возобновляемой генерации не потянет ни энергосистема, ни бюджет страны.

А украинские многоэтажки продолжают усердно греть воздух. И в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится.

Игорь Орел

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