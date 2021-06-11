Оператор ГТС зарабатывает на том виде деятельности, на котором он, по европейским нормам, зарабатывать не должен.

Газотранспортная система Украины (ГТС Украины) эксплуатируется менее чем на 20% от своей проектной мощности, а ее содержание обходится заказчикам услуг транспортировки очень дорого.

Об этом заявил руководитель направления диспетчеризации компании "ЙЕ Энергия" Владимир Гноевой в ходе форума Ukrainian Gas Open.

"В целом наша ГТС может транспортировать около 400 миллиардов кубов газа. В то же время Украина для нужд потребления транспортирует около 30 млрд кубов и транзит составляет порядка 40 млрд. То есть мы видим, что газотранспортная система эксплуатируется менее чем на 20% от своей проектной мощности", – сказал он.

Владимир Гноевой отметил, что неэффективное управление газотранспортной системой приводит к значительным финансовым потерям.

"На сегодня обслуживание избыточной мощности покрывается полностью за счет транзитных средств. В случае непродления транзитного контракта с РФ после 2024 года вся эта финансовая нагрузка ляжет на плечи внутренних потребителей", – указал эксперт.

Эксперт добавил, что Оператор ГТС Украины в прошлом году заработал 47,5 млрд грн от международной деятельности и 10 млрд грн от оказания услуг транспортировки на внутреннем рынке, из которых 4 млрд грн получены за оказание услуги балансировки.

"Из 10 миллиардов, заработанных Оператором ГТС на услуге транспортировки газа для внутренних заказчиков, 4 млрд он заработал на урегулировании ежесуточных небалансов. То есть, ОГТСУ фактически зарабатывает на том виде деятельности, на котором он, согласно европейским нормам и правилам, зарабатывать не должен", – подчеркнул Владимир Гноевой.

Для урегулирования упомянутых вопросов он предложил создать независимого Оператора рынка, который бы взял на себя часть функций, не относящихся к полномочиям Оператора ГТС, а именно – администрирование рынка газа.

"Это даст возможность увеличить прозрачность для заказчиков услуг и в будущем, наряду с редизайном ГТС, позволит минимизировать финансовую нагрузку на участников рынка, что в конечном итоге, отразится на всех потребителях газа в Украине", – резюмировал Владимир Гноевой.

Ранее глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан заявил, что существующая в Украине система балансировки губительна как для компаний-поставщиков, так и для развития рынка в целом. По его словам, на фоне драконовских маржинальных цен от ОГТСУ, компании не имеют возможности оперативно реагировать и закрывать возникающие небалансы.

Напомним, 12 мая 2021 года Северо-западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу АО "Хмельницкгаз", который выступал ответчиком по иску ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". ОГТСУ не удалось доказать в суде, что компанией были совершены действия по урегулированию небаланса, как того требуют положения раздела XIII и раздела XIV Кодекса ГТС. По мнению суда непрозрачность в действиях ОГТСУ может свидетельствовать о сокрытии отсутствия совершения балансирующих действий, за которые и начисляется оплата заказчикам услуг транспортировки газа.

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Автор: Иван Бойко