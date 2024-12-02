"Укрэнерго" и "ДТЭК" поделились информациях об отключениях света, которые будут осуществляться во вторник, 3 декабря.

"Укрэнерго" опубликовал информацию касаемо отключений электроэнергии в течение вторника, 3 декабря 2024 года. Сообщается, что в этот день отключения будут длиться с 07:00 до 21:00.

- 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений

- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений

Видео дня

- 19:00 - 21:00 - одна очередь отключений

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", - говорится в публикации Telegram.

Кроме того, в "Укрэнерго" попросили украинцев экономно потреблять электроэнергию в моменты, когда свет возвращается по графику. ДТЭК, в свою очередь, отдельно опубликовал график отключений для Киевской, Днепропетровской, Одесской областей и Киева. Украинцы в этих регионах будут без света от 4 до 8 часов целый день.

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