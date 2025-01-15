"Укрэнерго" поделилось информацией о том, будут ли отключать свет украинцам в четверг, 16 числа.

"Укрэнерго" в приложении "Киев Цифровой" поделилось информацией о том, будут ли отключать украинцам свет в четверг, 16 января 2025 года. В среду Россия совершила очередную массированную атаку против критической инфраструктуры, после которой даже пришлось ввести аварийные отключения. Однако сейчас ситуация в энергосистеме продолжает быть стабильной, что позволяет не вводить графики и не выключать украинцам свет.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в уведомлении.

Ситуация в энергосистеме Украины - что известно

Утром, 15 января, в некоторых регионах Украины были введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Это касалось Сумской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

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В частности, Россия атаковала один из энергообъектов во Львовской области. Однако в самом Львове отключения не применялись.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине нет нужды в дальнейшем повышении тарифа на электроэнергию. По словам народного депутата Сергея Нагорняка, рыночная стоимость цены на электроэнергию сейчас находится на уровне 7-8 гривен за киловатт.

"Государственные энергокомпании частично недополучают прибыль, но они продают электроэнергию на рынке для частных и государственных компаний, поэтому этих денег хватает, чтобы покрыть себестоимость и получить прибыль", - объяснил он.

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