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Готовь сани летом: В "Укртрансгазе" рассказали о ходе закачки газа на зиму

12:05, 18 мая 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

По состоянию на 16 мая запасы газа в ПХГ на 67% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (10,4 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены почти на 56%.

Как сообщал УНИАН, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.

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