Между ПАО "Центрэнерго" и государственными шахтами уже заключены прямые договоры на поставку 893 тысяч тонн угля по цене 1650 гривень/тонна, отгрузка за ними началось с 4 марта.
Читайте такжеУкраина запускает два проекта по закрытию госшахтОб этом сообщает пресс-служба компании.
"Совместное решение о прямые поставки без привлечения посредников угля государственных шахт на ПАО "Центрэнерго" наработали во время совещания в Министерстве энергетики при участии руководителей "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, после чего согласовали его также с директорами угледобывающих предприятий.
Все последующие контракты на поставку угольного топлива для ПАО "Центрэнерго" также будут заключаться напрямую. Такие шаги осуществляются в рамках выполнения пяти основных задач, поставленных новому руководству компании Фондом госимущества", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- И. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что уголь на "Центрэнерго" из госшахт будет поставляться по прямым договорам, минуя посредников.
- И. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что поддерживает создание вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго" и государственных шахт с ее последующей приватизацией.
- Кабмин в начале октября 2020 года утвердил план мероприятий по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".
- Акционерное общество с участием "Центрэнерго" и госшахт может быть создано уже в первой половине 2021 года.
- Кабмин по предложению Фонда госимущества назначил новым и. о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко.
- Фонд госимущества полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив 8 топ-менеджеров компании во главе с и.о. гендиректора Юрием Власенко.
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