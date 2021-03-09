Все последующие контракты на поставку угольного топлива для ПАО "Центрэнерго" также будут заключаться напрямую.

Между ПАО "Центрэнерго" и государственными шахтами уже заключены прямые договоры на поставку 893 тысяч тонн угля по цене 1650 гривень/тонна, отгрузка за ними началось с 4 марта.

Читайте такжеУкраина запускает два проекта по закрытию госшахтОб этом сообщает пресс-служба компании.

"Совместное решение о прямые поставки без привлечения посредников угля государственных шахт на ПАО "Центрэнерго" наработали во время совещания в Министерстве энергетики при участии руководителей "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, после чего согласовали его также с директорами угледобывающих предприятий.

Все последующие контракты на поставку угольного топлива для ПАО "Центрэнерго" также будут заключаться напрямую. Такие шаги осуществляются в рамках выполнения пяти основных задач, поставленных новому руководству компании Фондом госимущества", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

И. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что уголь на "Центрэнерго" из госшахт будет поставляться по прямым договорам, минуя посредников.

И. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что поддерживает создание вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго" и государственных шахт с ее последующей приватизацией.

Кабмин в начале октября 2020 года утвердил план мероприятий по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Акционерное общество с участием "Центрэнерго" и госшахт может быть создано уже в первой половине 2021 года.

Кабмин по предложению Фонда госимущества назначил новым и. о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко.

Фонд госимущества полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив 8 топ-менеджеров компании во главе с и.о. гендиректора Юрием Власенко.

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Автор: УНИАН