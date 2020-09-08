Горячую воду центру Киева обещают вернуть уже 10 сентября / фото УНИАН
В "Киевтеплоэнерго" обещают до 10 сентября возобновить горячее водоснабжение потребителям, которые проживают в центральной части столицы.
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Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".
Где возобновят горячее водоснабжение
"Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" устраняют повреждения на теплосетях ТМ-2 и ТМ-8. От поставки горячей воды временно отключены 335 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальский, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы народов. Возобновление услуги запланировано на 10 сентября", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- Все столичные котельные и станции теплоснабжения готовы к началу отопительного сезона.
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