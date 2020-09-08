Аварийные бригады устраняют повреждения на теплосетях, к которым подключены более 300 потребителей.

В "Киевтеплоэнерго" обещают до 10 сентября возобновить горячее водоснабжение потребителям, которые проживают в центральной части столицы.

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Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Где возобновят горячее водоснабжение

"Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" устраняют повреждения на теплосетях ТМ-2 и ТМ-8. От поставки горячей воды временно отключены 335 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальский, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы народов. Возобновление услуги запланировано на 10 сентября", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Все столичные котельные и станции теплоснабжения готовы к началу отопительного сезона.

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Автор: Лариса Бекета