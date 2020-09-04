"Киевтеплоэнерго" выполнило программу ремонтов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Все столичные котельные и станции теплоснабжения готовы к началу отопительного сезона.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Киевтеплоэнерго" выполнило нынешнюю программу ремонтов и подготовило к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов столичные станции теплоснабжения и котельные во всех районах Киева. Обновленное оборудование прошло испытания", - сказано в сообщении.

Отремонтированные столичные котельные

Отмечается, что среди крупнейших объектов, где проводились ремонты: районные котельные "Виноградарь", "Никольская Борщаговка", "Нивки", "Молодежь", "Отрадный", "Воскресенка". И более масштабные - станции тепла "Беличи", "Позняки", СТ-1, СТ-2.

В пресс-службе напомнили, что система теплоснабжения города состоит из нескольких типов источников генерации: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6), на которых производят тепловую и электрическую энергию; станции теплоснабжения (СТ), а также районные и квартальные котельные, обеспечивающие потребителей теплом и горячей водой.

Что этому предшествовало

В этом году "Киевтеплоэнерго" планирует заменить более 100 километров аварийных теплосетей на 28 локациях.

На эти цели было выделено 450 миллионов гривень.

Справка УНИАН.

КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу Украины теплом и горячей водой. Предприятие осуществляет лицензионную деятельность по выработке, транспортировке и поставке тепловой энергии жителям Киева.

Тепловая энергия транспортируется с помощью магистральных и распределительных сетей общей протяженностью 2,7 тысячи километров в 2-трубном исчислении.

Тепловые сети являются имуществом территориальной общины города Киева.

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Автор: Игорь Орел