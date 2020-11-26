В Минэнерго считают, что это позволит сбалансировать рынок.

Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает необходимым ввести биржевую торговлю электроэнергией по двусторонним договорам, чтобы создать одинаковые условия для государственных и частных производителей электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бойко заявил во время своего первого брифинга после назначения.

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"В 2021 году рынок электроэнергии должен работать сбалансировано. Эта цель является достижимой. Для ее достижения предусматривается создание одинаковых условий для частного и государственного сектора и, соответственно, торговля на рынке двусторонних договоров исключительно на биржевых площадках", – сказал он.

По его словам, не имеет значения, будет одна или несколько площадок, главное - прозрачная торговля с понятной логикой ценообразования.

Кроме того, Министерство энергетики планирует отменить спецаукционы для НАЭК «Энергоатом», на которых продается 5% электроэнергии предприятия.

«Спецаукционы объективно потеряли свой смысл, это был переходной шаг учебного характера с определенной минимизацией рисков, с целью гарантированного предотвращения спекуляции электроэнергией. Поэтому тот объем, 5%, попадет в общий пул электричества «Энергоатома», которым он сможет распоряжаться на соответствующих сегментах рынка», - пояснил глава ведомства.

Рынок двусторонних договоров

Рынок двусторонних договоров – это рынок, на котором покупается электроэнергия по долгосрочным и двусторонним контрактам. Эти договоры напрямую заключают между собой производители (генерирующие компании) и потребители электроэнергии.

С 1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии. Новые правила предусматривали внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а, значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Также предусматривалось одновременное функционирование нескольких рынков.

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Автор: Анна Бредихина