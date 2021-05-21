Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве за процессуального руководства Святошинской окружной прокуратуры, разоблачили служебных лиц одного из обществ г. Киев и Коммунального предприятия КГГА «Киевтеплоэнерго» в завладении бюджетными средствами.

Налоговая полиция ГФС установила, что одно из предприятий столицы становилось постоянным победителем тендерных торгов у Коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета «Киевтеплоэнерго» по выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ на общую сумму более 260 млн грн.

Упомянутое СХД все работы выполнял собственными силами, не в полном объеме и с использованием завышения стоимости работ и материалов. При выполнении тендеров осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и оформления поставку товаров от предприятий как реального сектора, так и предприятий с признаками рисков без фактического их выполнения или поставки материалов.

Общая сумма приобретенных субподрядных работ у предприятий с признаками «рискованности» и «фиктивности», которые общество отразило в документации, составляет около 20 млн грн. Данные предприятия по налоговым адресам не находятся, имеют негативное состояние, низкую налоговую нагрузку, на балансе предприятия отсутствуют активы, не имеющие собственных или арендованных складских помещений, не имеющих наемных работников, отсутствуют трудовые и производственные мощности. Указанные факты могут свидетельствовать о том, что стоимость выполнения работ значительно завышена по сравнению с реальными затратами.

Кроме этого, в схемах имеются факты приобретения горюче-смазочных материалов, аренда техники на общую сумму более 16 млн грн., при этом арендованная техника отсутствует, реализация приобретенного горючего также отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что служебные лица вышеупомянутого общества и коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» завышали стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей по объектам и жилым домам и в дальнейшем перечисляли средства за бестоварные операции, завладели бюджетными средствами, что привело к совершению тяжкого преступления, квалифицируемого ч. 3 ст. 191 УК Украины и к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств на сумму более 10 млн грн.

Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Виктория Гордиенко