ГФС за первый квартал 2021 года демонтировала 151 нелегальную АЗС, а также конфисковала незаконного топлива на сумму более 500 млн грн.

Государственная фискальная служба опубликовала видеоролик, в котором рассказывается о работе нелегального рынка топлива и механизмах борьбы с ним.

Ролик выложен на Facebook-странице руководителя ГФС Вадима Мельника.

Указывается, что каждый незаконный литр топлива, который попадает на рынок, означает ущерб для государства в 7 грн. При этом представители легального бизнеса заявляют, что готовы снижать цены на топливо в случае исчезновения с рынка компаний, которые производят и реализуют контрафактную продукцию.

По данным службы, за первый квартал 2021 года удалось демонтировать 151 нелегальную АЗС, а также конфисковать незаконного топлива на сумму более 500 млн грн. Общий объем изъятого топлива составляет свыше 15 тыс. тонн.

По словам Мельника, сегодня внимание ГФС сфокусировано на рынке горюче-смазочных материалов.

"Теневики" проявляют чудеса изобретательности, разрабатывая схемы обворовывания государства, а следовательно - и каждого из нас. На видео вы увидите то, как благодаря применению подобных "схем" государственный бюджет ежемесячно недополучает миллиарды гривень", - отметил глава ГФС.

Мельник уверен, что аналитические возможности службы позволяют выявлять любые теневые схемы на рынке топлива. Об эффективности такого подхода, по его словам, говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года, которые он приводил недавно.

"Представители легального бизнеса во время нашего общения неоднократно заявляли о своей готовности снизить цены на топливо. Но при условии, что с рынка исчезнут недобросовестные компании. Поэтому совместные усилия ГФС и бизнеса направлены на построение экономики, при которой бизнес зарабатывает, платит зарплаты и обогащает страну. В отличие от "теневиков" схема нашей работы проста: деньги должны вернуться в бюджет, злоумышленники - пойти на скамью подсудимых", - заявил Вадим Мельник.

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Автор: Иван Бойко