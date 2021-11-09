Газпром предоставил дополнительные объемы газа по цене ниже, чем ранее договаривались стороны.

"Газпром" снизил цену на газ для "Булгаргаз" до 46,5 евро/МВт-ч вместо запланированного повышения на 32%.

Сейчас тариф вдвое ниже тарифов европейских газовых хабов, пишет Euractiv.

В то же время болгарские власти начали расследование злоупотреблений доминирующим положением российской нефтяной компании "Лукойл Болгария".

Газпром предоставил дополнительные объемы газа по цене ниже, чем ранее договаривались стороны. О каких объемах газа идет речь – в "Булгаргаз" не уточняют, ссылаясь на коммерческую тайну.

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14 ноября в стране проходят выборы, что решат политическую судьбу нового правительства и президента.

Россия надеется, что новое правительство Болгарии подпишет долгосрочное соглашение с "Газпромом" по образцу Венгрии. Российский монополист поставляет около 70% газа в Болгарию.

Транзит газа через Украину:

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

"Оператор ГТС Украины" предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок.

Украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС.

6 октября российский президент Владимир Путин заявил, что России невыгодно перекачивать газ через украинскую ГТС, назвав услугу транспортировки слишком дорогой для РФ.

4 октября после подписанного между Будапештом и "Газпромом" контракта о транспортировке газа через "Турецкий поток" россияне остановили поставку голубого топлива через Украину в направлении Венгрии.

Тогда же премьер Денис Шмыгаль заметил, что Киев не ведет прямых переговоров с РФ. Также не стоит ожидать существенного реэкспорта газа, который хранится в ПХГ Украины, но принадлежит иностранным трейдерам, поскольку обычно такой газ используется в стране хранения.

По данным СМИ, Путин планирует обсудить на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский, в частности, поставку газа после окончания действующего договора с Украиной в 2024 году.

Автор: Яна Ставская