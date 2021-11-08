Цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF вновь приблизилась к отметке 1000 долл. за тысячу кубометров.

Спотовые цены на газ в Европе возобновили рост, поднявшись до 81 евро за МВт-ч после значительного снижения.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

При переводе на измерение в кубометрах, цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF вновь приблизилась к отметке 1000 долл. за тысячу кубометров.

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Таким образом, после падения цен на газ в конце октября почти до 800 долларов за тысячу кубометров, цена выросла на 25%.

На рынке снова происходит рост цен на фоне того, что руководство РФ не выполнило заявленных планов "Газпрома" по увеличению закачки газа в европейские хранилища, которая до этого ограничивалась.

Цены на газ в Украине коррелируют с европейскими хабами, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Из-за крайне высокой цены газовые трейдеры закупают минимальные объемы ресурса, что может спровоцировать дефицит голубого топлива для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Как сообщал УНИАН, 6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

29 октября спотовые цены на газ в Европе опустились на треть - до 67 евро за МВт-ч (800 долл. за куб. м).

Падение цены было вызвано заявлениями России о готовности увеличить поставки газа в ЕС. В частности президент РФ Владимир Путин допустил возможность увеличения "Газпромом" годового объема экспорта газа в Европу на 15% по сравнению с 2020 годом.

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Автор: Анна Бредихина