В Николаеве отопительный сезон завершается на всех объектах, кроме лечебных учреждений и некоторых объектов социальной сферы.

Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о завершении отопительного сезона в городе с сегодняшнего дня, 24 марта.

Как сообщает пресс-служба горсовета, отопительный сезон завершается на всех объектах, кроме лечебных учреждений и некоторых объектов социальной сферы.

"Теплоснабжающим предприятиям поручено выполнить отключение тепла в технологической последовательности и с учетом эксплуатационных требований не позднее 5-дневного срока с даты принятия данного решения. Расчеты стоимости услуг, начисление льгот и субсидий для определенных категорий населения будут выполнять, исходя из фактических дат отключения жилых домов от теплоснабжения", - говорится в сообщении.

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Отопительный сезон во время войны

15 марта 2023 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в конце месяца в некоторых регионах Украины из-за потепления могут завершить отопительный сезон, что почти на месяц раньше, чем обычно. Обычно отопительный сезон в Украине завершается в середине апреля, в зависимости от погоды.

22 марта 2023 года начали отключать отопление в Днепре. Решение завершить отопительный сезон было принято из-за допустимого температурного режима. Кроме того, у местных жителей есть задолженность перед теплоснабжающими предприятиями.

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