Секретариат Энергетического сообщества заявляет, что государственные энергетические компании имеют слишком большую долю в украинской энергетической отрасли.

Об этом в интервью Forbes заявил директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковски.

"Действительно, государственные компании на украинском рынке представлены сверх меры. Именно поэтому нужна "китайская стена" между властью и регулятором", - сказал он

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Лорковски подчеркнул, что цены на электроэнергию должны покрывать расходы на ее производство и доставку, тогда как власть в Украине всегда хочет установить более низкие цены, чтобы иметь благосклонность избирателей и выиграть следующие выборы.

"Независимый от власти орган должен создать справедливую для потребителей и участников рынка (производителей, поставщиков) ситуацию. Он должен быть вне политических влияний, чтобы установить равные для всех правила игры", - подчеркнул глава Энергосообщества.

Он добавил, что вмешательство в рынок во время войны возможно, чтобы избежать прекращения поставок электричества или газа. "Важно, чтобы вмешательство было минимальным для достижения цели в условиях войны", - подытожил Лорковски.

Ранее секретариат Энергетического Сообщества рекомендовал продолжить либерализацию украинского энергорынка.