Ремонтные бригады компании ДТЭК круглосуточно восстанавливают электроснабжение населенных пунктов, которые обесточены из-за обстрелов оккупантов.

Украинская энергосистема продолжает фукционировать и обеспечивать электроэнергией всех потребителей, несмотря на постоянные обстрелы инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в эфире американского телеканала FOX Business.

"Несмотря на все атаки, российское вторжение, захват двух АЭС, и уничтожение одной угольной электростанции, нам удалось сохранить стабильность нашей энергетической системы", - сказал он.

Тимченко добавил, что ремонтные бригады компании круглосуточно восстанавливают электроснабжение населенных пунктов, которые обесточены из-за обстрелов оккупантов.

"У нас нет никаких сомнений, что мы победим в этой войне. Не только в военном плане, а также обеспечивая тепло- и электроснабжение украинцам, восстанавливая энергосистему и сохраняя ее стабильную работу", - подчеркнул Тимченко.