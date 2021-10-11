Руководитель проекта "Электроэнергия" компании "ЙЕ Энергия" Василий Гончарук заявляет, что НАЭК "Энергоатом" необоснованно в одностороннем порядке поставил поставщиков перед фактом снижения договорных объемов электроэнергии, которая куплена на период до конца года по двусторонним договорам.

Об этом Гончарук заявил на круглом столе, организованном Общественным объединением "Энергетический союз".

По его словам, 29 сентября 2021 года "Энергоатом-трейдинг" письмом проинформировал компанию о наступлении отлагательного обстоятельства, вследствие которого вводит ограничение мощности отпуска электроэнергии, в частности продавец заявил о снижении на 10% предусмотренного договором объема поставки (на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 г.),

"Согласно Договора купли-продажи электрической энергии от 21.05.2021 р. между компаниями, отлагательное обстоятельство применяется исключительно в случаях физического дефицита электроэнергии, производимой НАЭК "Энергоатом", для покрытия возложенных на него спецобязательств в рамках ПСО. Но такой ситуации не было, а значит, обоснованных причин для неотлагательного обстоятельства нет", – отметил Василий Гончарук.

В частности, в ответе на письмо "Энергоатом-трейдинга" "ЙЕ Энергия" указала, что во второй половине сентября НАЭК "Энергоатом" активно инициировал проведение электронных аукционов по продаже своей электрической энергии с периодами поставки с 1 октября 2021 года, и привела доказательства проведения таких операций на "Украинской энергетической бирже".

Таким образом, без наличия оснований "Энергоатом" ограничивает объемы отпуска по уже заключенным ранее договорам, в то же время проводит новые аукционные продажи, отмечает Василий Гончарук.

Компания "ЙЕ Энергия" настаивает на выполнении обязательства "Энергоатома" поставить в полном объеме электроэнергию согласно заключенному в мае договору. Если же продавец не будет выполнять свои обязательства, компания намерена обратиться в суд для защиты своих законных прав и возмещения убытков.

Аналогичная ситуация со снижением "Энергоатомом" законтрактованных объемов возникла у ряда других поставщиков электроэнергии.

Возможным инструментом предупреждения таких ситуаций в будущем является разработка и внедрение типового договора, по которому будут заключаться все контракты на бирже, уверен эксперт.

Автор: Григорий Бондарь