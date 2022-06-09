Энергетики ликвидировали последствия вражеского артиллерийского обстрела линий электропередачи и вернули свет 22 населенным пунктам Бахмутского, Волновахского, Покровского и Славянского районов Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"За сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично восстановили электропитание для жителей 22 населенных пунктов. Всего свет вернулся в 26 503 жилища жителей Донетчины", - сообщили в компании.

В частности, энергетикам удалось за сутки вернуть свет в 15 городов и сел Бахмутского, Волновахского, Покровского и Славянского направлений, подвергшихся обстрелам оккупантов утром 8 апреля.

По состоянию на 9 июня без света остается 316 населенных пунктов Донецкой области.

Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутскоей и Великоновоселковскоей. В значительной части этих населенных пунктов энергетики не имеют возможности провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.