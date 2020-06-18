"Нафтогаз" планирует развиваться в направлении альтернативных источников энергии - Коболев

По его словам, "Нафтогаз" намерен стать полноценной вертикально интегрированной компанией, чтобы клиенты могли покупать разные виды энергии.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует расширять свою деятельность в направлениях возобновляемой энергетики, биогаза и водородных технологий.

Об этом во время онлайн-дискуссии заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы пока прекратили масштабную экспансию, ожидая сбалансирование рынка электроэнергии, но строительство объектов из возобновляемых источников сейчас ведется. Мы планируем увеличивать эти объемы в будущем. Если говорить о том, куда "Нафтогаз" собирается расширяться в будущем, то это "зеленая" энергетика, возможно биогаз, возможно популярный сейчас тренд - водород. Все это находится в периметре нашего интереса, мы активно изучаем и уже начали имплементировать некоторые объемы в этом направлении", - сказал он.

По словам главы правления, нынешняя ситуация на рынке электроэнергии с небалансами и долгами ограничивает желание компании работать на этом рынке, поскольку рынок несет больше рисков, чем преимуществ. В то же время, основным приоритетом компании является возможность быть прямым поставщиком энергетических услуг для населения.

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"Для нас критически важным и определяющим будет наша способность стать поставщиком газа для населения Украины в большом масштабе, намного большем, чем мы есть сейчас. Стать полноценной вертикально интегрированной компанией, которая будет иметь свою широкую базу клиентов, которые будут потреблять разные виды энергии, начиная с газа, возможно электроэнергию, возможно тепловую энергию", - пояснил Коболев.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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