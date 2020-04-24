Правительство обязало "Нафтогаз" поставлять газ населению по льготным ценам
Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года.
Соответствующее решение было опубликовано на правительственном портале сегодня.
Таким образом, Кабмин внес изменения в постановление №867 от 19 октября 2018 года, которым предусматривалось, что режим спецобязательств НАК «Нафтогаз Украины» продавать населению и теплокоммунэнерго газ по льготной цене заканчивается 1 мая 2020 года.
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Как сообщал УНИАН, в апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 2,9 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте 2020 года.