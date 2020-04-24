Правительство обязало "Нафтогаз" поставлять газ населению по льготным ценам

Для теплокоммунэнерго спецобязательства продлены на один год, для населения – на три месяца.

Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года.

Соответствующее решение было опубликовано на правительственном портале сегодня.

Таким образом, Кабмин внес изменения в постановление №867 от 19 октября 2018 года, которым предусматривалось, что режим спецобязательств НАК «Нафтогаз Украины» продавать населению и теплокоммунэнерго газ по льготной цене заканчивается 1 мая 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 2,9 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте 2020 года.