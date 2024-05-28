За первые 15 дней этого месяца Россия перерабатывала 5,45 млн баррелей нефти в сутки.

Средний четырехнедельный экспорт сырой нефти из России снижается третью неделю, при этом поставки достигли двухмесячного минимума перед встречей стран ОПЕК+, которая состоится в воскресенье.

Издание Bloomberg пишет, что поставки морской нефти из России за неделю до 26 мая упали примерно на 170 тыс баррелей в день, до 3,22 млн с 3,39 млн за неделю до 19 мая.

Всего 30 танкеров загрузили 22,54 млн баррелей российской сырой нефти за неделю до 26 мая: об этом свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Это примерно на 1,16 млн баррелей меньше, чем на прошлой неделе.

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Уменьшение недельных показателей обусловлено меньшим количеством грузов из черноморского порта Новороссийска и арктических терминалов в Мурманске, что было частично компенсировано отправками из тихоокеанских портов Козьмино и Пригородное.

Грузопоток из балтийских портов РФ не изменился по сравнению с предыдущей неделей, но предполагается, что в этом месяце он уменьшится.

Как сообщалось, в России пообещали компенсировать перепроизводство нефти по сравнению с апрельским планом, в котором обвинили "технические моменты".

Уменьшение объемов производства приводит к сокращению экспорта. Для РФ снижение объемов поставок осложнило недельное падение цен на "черное золото".

Экспорт российской нефти - главные новости

Ранее в мае сообщалось, что Россия нашла, кому можно "спихнуть" нефть: эксперты подсчитали, что сингапурский импорт российской нефти в этом месяце может вырасти примерно до 415 тыс метрических тонн.

Анализ также показал, что в апреле импорт нефти из РФ в Сингапур увеличился до максимума за этот год и достиг 329 тыс тонн.

А в середине апреля эксперты подсчитали, что объемы российского экспорта нефти морем на тот момент выросли до 11-месячного максимума, что существенно увеличило доходы России.

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