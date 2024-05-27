Отмечается, что трейдеры готовятся к летнему сезону.

Цены на нефть стабилизировались после самого большого недельного падения за последний месяц. Затишье зафиксировано на фоне ожиданий встречи ОПЕК+ перед летним сезоном вождения.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent держались выше отметки 82 доллара за баррель после падения на 2,2% на прошлой неделе и достижения минимума с начала февраля, а West Texas Intermediate находился в районе 78 долларов.

Активность трейдеров очень низкая, ведь в Великобритании и США длительные выходные по случаю Дня памяти, что дает старт летнему сезону вождения. По данным Американской автомобильной ассоциации, число людей, которые, как ожидается, полетят в эти выходные, может быть самым высоким почти за 20 лет.

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"На прошлой неделе мы наблюдали очень высокий спрос в США в преддверии длинных выходных по случаю Дня памяти", - сказал Джованни Стауново, стратег по сырьевым товарам из UBS Group AG. "Рекордная активность авиарейсов и высокий спрос на бензин должны оказать некоторую поддержку ценам на нефть".

Цены на нефть Brent выросли примерно на 7% в этом году из-за геополитических рисков и сокращению добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в день. Тем не менее, фьючерсы упали с середины апреля, так как опасения, что конфликт на Ближнем Востоке распространится и нарушит потоки нефти, ослабли.

Цены на нефть - последние новости

17 мая цены на нефть выросли, причем эталонный сорт Brent впервые за три недели завершил неделю ростом. Среди причин эксперты назвали общее улучшение мирового спроса на нефть, что было вызвано, в частности, сокращением запасов нефти в США.

Неделей ранее сообщалось, что цены на нефть достигли недельного максимума из-за беспокойства относительно эскалации в секторе Газа.

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