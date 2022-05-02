"Газпром" поставлял в апреле в среднем 387 млн кубометров газа в день - это на 22% меньше, чем в марте.

Ежедневные продажи "Газпрома" на ключевые внешние рынки в апреле упали до самого низкого уровня за последние три месяца, поскольку клиенты прибегли к более дешевым поставкам на спотовом рынке.

Об этом пишет Bloomberg.

"Газпром" поставлял в апреле в среднем 387 млн кубометров газа в день в страны за пределами бывшего СССР - это на 22% меньше, чем было в марте.

Кроме того, за первые четыре месяца года "Газпром" экспортировал 50,1 млрд кубометров - на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Издание пишет, что из-за теплой погоды сократился спрос на отопление в Европе, что помогло сдержать рост цен и побудило клиентов "Газпрома" бронировать меньшие объемы газа по контрактам и вместо этого покупать газ на бирже.

Как заявил аналитик ICIS Томас Роджерс, клиентам "выгодно" использовать гибкость, которая предоставляется долгосрочными соглашениями с российским газовым гигантом, и искать альтернативные краткосрочные поставки на спотовом рынке, где в апреле цены были ниже, чем по долгосрочным сделкам.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

26 апреля Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС заявили, что оплата за российский газа в рублях будет нарушением санкций.