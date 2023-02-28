Экспортируя электроэнергию в часы профицита, Украина сможет привлечь дополнительные средства, которые будут работать на восстановление украинской экономики.

Об этом заявил руководитель "Центра экономического восстановления" и советник премьер-министра Украины на общественных началах Кирилл Криволап в комментарии ExPro.

"Чтобы избежать ограничений и не тратить миллионы гривень на компенсацию, целесообразно было бы во время профицита направить эту электроэнергию в Европу, что позволит зарабатывать на чрезмерной генерации. Так деньги от экспорта электроэнергии будут работать на восстановление украинской экономики", - сказал он.

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Криволап отметил, что сейчас уже встал вопрос диспетчерских ограничений "зеленой" генерации в часы профицита, которые оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" будет вынужден оплачивать. Он подчеркнул, что было бы правильно оставить эти средства у системного оператора, особенно учитывая масштаб разрушений энергетического оборудования

Советник премьера подчеркнул, что, чтобы следующий отопительный сезон не стал вызовом для страны, учитывая значительные разрушения инфраструктуры, необходимо максимально обеспечить энергетический сектор средствами на восстановление.

Напомним, председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Андрей Герус считает, что скоро перед Украиной может встать вопрос о возобновлении экспорта электроэнергии за границу в дневные часы с сохранением импорта в вечерние.