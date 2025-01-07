Эксперт посчитал, сколько налогов недоплатили в бюджет БРСМ-Нафта, Avantage7 и Мотто

За 9 месяцев 2024 года БРСМ-Нафта недоплатила в бюджет не менее 900 млн грн налогов, Avantage7 – 270 млн грн, Мотто и "Прайм" – более 180 млн грн. Об этом написал эксперт рынка горючего, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Совершенно очевидно, что уклонение от уплаты не менее чем 100 млн налогов в месяц на протяжении уже трех лет полномасштабной войны – это исключительно коррупционная история, которая простирается далеко за пределы ГНС. Дошло уже просто до абсурда: на фоне огромных сумм неуплаты налогов та же БРСМ покупает газодобывающие компании и строит новые комплексы", – отметил Куюн.

По данным эксперта, опубликованным в издании "Зеркало недели", другая сеть из рейтинга ТОП-10 – Avantage 7 – тоже недоплатила в бюджет значительные суммы налогов.

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"Если отталкиваться от средних 2,5 грн/л, недоплату за девять месяцев 2024 года можно оценить в 270 млн грн", – написал он.

По словам эксперта, в третьем квартале подтвердилось то, что все и так знали, – сеть Мотто контролируется "Параллелью".

"Если взять за норматив средний показатель по первой пятерке налогового рейтинга (2,5 грн/л), то за девять месяцев 2024 года государство недополучило от Мотто и "Прайма" более 180 млн грн", - сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что для бюджета воюющей страны важна каждая копейка.

"По-прежнему непонятна позиция ГНС по откровенным оптимизаторам — это не только потерянные средства, но и демотивация для остальных бизнесов. Особенно на фоне постепенного расширения неплательщиков, которые раньше приобретали и строили новые АЗС, а сейчас уже начали покупать газонефтедобывающие компании", – подытожил Куюн.

Ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина с БРСМ-Нафта и Мотто содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).