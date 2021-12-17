Объемы закупки импортного газа, которые поступают в Украину, должны быть обязательно указаны в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины", и если прежнее руководство НАКа этого не сделало, то ошиблось.

Такое мнение РБК-Украина озвучил директор энергопрограмм "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, комментируя высказывания председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко о том, что финансовый план, утвержденный предыдущим менеджментом госкомпании, не предусматривал импорт газа вообще.

"Объем импорта в финплане надо было обязательно прописать. Это была ошибка, надо было закладывать объемы, а не ноль, что было при Коболеве. "Нафтогаз" с новым руководством смог закупить 3,5 млрд кубометров, и 70% - это, собственно, газ "Нафтогаза". Компания после прихода Витренко смогла найти ресурсы поменять план по закупке и закачать необходимые объемы. Предыдущий финансовый план был неадекватен, если бы не закачали импортный газ, ситуация в стране с газом была бы критической", - подчеркнул Омельченко.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" начал отопительный сезон из 18,6 млрд кубометров газа в ПХГ. В 2011-2019 годах этот показатель был 17,9 млрд кубометров, а в 2016 году - всего 14,5 млрд кубометров газа.

Автор: Григорий Бондарь