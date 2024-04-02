Компания Д.Трейдинг, входящая в Группу ДТЭК Рината Ахметова, увеличила импорт электроэнергии в Украину для стабилизации работы энергосистемы после масштабных обстрелов 22 и 29 марта.

Об этом говорится в сообщении компании.

"В ответ на атаки энергосистемы Украины, которые состоялись в конце марта, и потери генерирующих мощностей, Д.Трейдинг увеличил импорт электроэнергии из Европы. Так, по результатам марта 2024 года компания поставила в энергосистему Украины более 73 млн кВт∙ч электроэнергии", - говорится в нем.

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Отмечается, что компания импортирует электроэнергию из нескольких соседних стран в объемах до 12 млн кВт∙ч в сутки. Дополнительные объемы ресурса из-за рубежа позволяют уменьшить дефицит электроэнергии и уравновесить внутренний баланс спроса и предложения.

"Увеличение коммерческого импорта электроэнергии из ЕС для покрытия потребностей наших потребителей - это наш вклад в стабилизацию ситуации в энергосистеме Украины", - подчеркнул генеральный директор "Д.Трейдинг" Дмитрий Маляр.

В компании отметили, что они планируют продолжать импортировать электроэнергию, чтобы и в дальнейшем поддерживать национальную экономику.

Напомним, 22 и 29 марта Россия нанесла массированные удары ракетами и дронами по энергетическим объектам Украины.

Вследствие существенного повреждения объектов генерации и сетевого оборудования в некоторых областях были проблемы с электроснабжением.