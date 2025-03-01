Компания ДТЭК продолжает активно инвестировать в украинскую энергетику все время с начала полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Все наши инвестиции, которые мы не прекращали с начала полномасштабного вторжения, направлены не только на обеспечение светом украинцев, а еще и на обеспечение энергетической безопасности Европы. Мы продолжаем инвестировать", - сказал он.

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Тимченко добавил, что Украине надо развивать децентрализованную энергосистему не только учитывая экологию, но также и для усиления энергобезопасности.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 17 млн семей.