На Донбассе будет реализована социальная программа «Нафтогаза» - Кабмин

Программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах и детских садах

Кабинет министров Украины принял распоряжение о реализации программы по повышению энергетической безопасности на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, финансирование которой может взять на себя Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

О чем идет речь

«Речь идет о социально-благотворительной программе по повышению энергетической безопасности», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зачем это нужно

«Эта программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах, детских садах и в другой социальной инфраструктуре», - подчеркнул Шмыгаль.

Кто будет платить

По словам Шмыгаля, правительство рассчитывает на гуманитарную помощь НАК «Нафтогаз».

Мы надеемся, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз» поддержит в этом правительство и профинансирует соответствующую программу в виде гуманитарной акции», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Нафтогаз Украины»: история и доходы

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

В конце декабря 2019 года российский «Газпром» выплатил НАК «Нафтогаз Украины» $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В руководстве «Нафтогаза» отметили, что хотят направить около $1 млрд из полученных от «Газпрома» средств на развитие добычи газа.

«Нафтогаз Украины» в 2019 году получил 63,3 млрд грн чистой прибыли, что 4,5 раза больше показателя за 2018 год.

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