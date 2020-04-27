Доля атомной энергетики в марте достигла 60%

Доля ВИЭ в балансе марта 2020 года по сравнению с прошлым годом выросла более чем вдвое и составила 7,3%.

Доля атомной энергетики в общем балансе рынка выросла в марте до 59,9%. Об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные Минэкоэнерго.

В сообщении отмечается, что в марте текущего года АЭС выработали 7,559 млрд кВт-ч, что составляет 59,9% в балансе рынка, учитывающем поступления электроэнергии от генерации, импорта, а также потери от сальдо-перетоков и экспорта электроэнергии. В марте 2019 года эта доля составляла 56,2% (7,616 млрд кВт-ч), пишет Обозреватель.

При этом доля ВИЭ в балансе марта 2020 года по сравнению с прошлым годом выросла более чем вдвое и составила 7,3% (923 млн кВт-ч), тогда как в 2019 году она составляла 3% (408,9 млн кВт-ч).

Вместе с тем, существенно (на 8,7%) сократилась доля тепловой генерации (ТЭС и ТЭЦ) – до 29,5% (3,725 млрд кВт-ч) и гидроэнергетики (на 1,4%) – до 4,5% ( 572 млн кВт-ч) в общем балансе.

Напомним, ранее заместитель председателя ФРУТЕК, экс-советник министра энергетики Сергей Чех заявил, что из-за отсутствия утвержденного нового энергобаланса стране грозят масштабные отключения электроэнергии, подчеркнув, что нынешний энергобаланс составлен, исходя из уровня потребления 2016 года в 30 ГВт, и тогда базовая мощность АЭС покрывала 50% всей нагрузки, однако в 2020 году потребление снизилось до 15-19 ГВт и доля АЭС достигает 75% в отдельные часы суток.