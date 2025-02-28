Народный депутат Алексей Кучеренко призвал правительство срочно включить ПАО "Укрнафта" в механизм льготных поставок (ПСО), чтобы защитить население от роста тарифов.

"Вы все понимаете насколько важно сейчас удержать цену на газ для населения, тарифы на тепло и на электроэнергию", - отметил Кучеренко.

Он подчеркнул, что в прошлом году руководство "Нафтогаза" настаивало на переходе к рыночным ценам, но сейчас понятно, что это невозможно. Сейчас компания вынуждена покупать значительные объемы газа в ЕС по высоким ценам из-за недостаточных запасов в подземных хранилищах.

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"Из-за низких стартовых запасов газа в ПХГ перед отопительным сезоном 2024/2025, температуры ниже нормы и атаки на газовую инфраструктуру, дефицит группы НАК "Нафтогаз Украины" для поддержания уровня запасов ПХГ на конец 2025 г. на уровне прошлого года составляет 4,8 млрд м3", - отметил депутат.

По его данным, ПАО "Укрнафта" в 2024 году увеличила добычу газа на 6,6% - до 1,168 млрд м³, реализуя все объемы по рыночным ценам. А включение этих ресурсов в систему ПСО позволит частично компенсировать дефицит "Нафтогаза".

"Учитывая проблемный баланс газа государственной компании Нафтогаз считаю, что одним из важных вариантов "смягчения" ситуации должно стать включение в механизм ПСО государственной компании "Укрнафта", которая входит в группу "Нафтогаз", - подчеркнул депутат.

Кучеренко уже направил соответствующее депутатское обращение и призвал правительство немедленно принять это решение.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что отопительный сезон 2025 - 2026 годов рискует стать серьезным вызовом для энергосистемы из-за регуляторных препятствий и подорожания газа в Европе. По его мнению, Украине следует пересмотреть механизм газового ПСО, чтобы создать благоприятные условия для импорта газа не только "Нафтогазом", но и частными компаниями.