Сейчас нет предпосылок для скачка цен на бензин и дизель, считает эксперт топливного рынка.

Цены на топливо в Украине в ближайшее время могут упасть. Об этом сообщил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире "Киев24".

По его словам, прогноз Национального банка Украины о возможном подорожании бензина на 9% является сомнительным. Он отметил, что если средняя цена топлива сегодня составляет 53 гривны за литр, то рост на 10% означает дополнительные 5 гривен.

"Я не вижу, почему сегодня топливо должно подорожать на 5 гривен за литр. Это нефть должна стоить 90 долларов за баррель, а не 75 долларов, как сегодня. Или еще что-то должно случиться", - сказал Куюн.

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Эксперт отметил, что декабрь месяц традиционно является периодом снижения цен на топливо из-за праздничных акций и уменьшения спроса.

"Обычно у нас, наоборот, декабрь - это последний месяц активного потребления перед зимой, январем и февралем, которые всегда, как говорят, "мертвые" месяцы. Декабрь же, наоборот, является наиболее "живым". Поэтому цены обычно падают из-за множества акций и попыток продать перед праздниками. Поэтому я думаю, что даже будут приятные сюрпризы в виде снижения цен, а не их повышения", - добавил Куюн.

Ситуация на АЗС - последние новости

8 ноября, согласно "Инфляционному отчету" от Национального банка Украины, стало известно, что рост цен на топливо в Украине ускорится до более 9% в конце 2024 года и почти весь 2025 год будет находиться на высоком уровне.

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин сообщал, что этой зимой на автозаправочных станциях будет тяжелая ситуация из-за резкого уменьшения продаж. Однако для водителей это будет означать более выгодные предложения, поскольку сети АЗС будут пытаться удержать клиентов.

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