За отчетный период «Нафтогазом» было начислено к уплате свыше 7,6 млрд гривень

Уровень расчетов за поставленный природный газ среди членов Ассоциации поставщиков энергоресурсов за январь-июль 2020 году в среднем составил 145%.

Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации.

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«Члены Ассоциации активно погашают задолженность за поставленный природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины», которая накопилась за прошлые периоды по разным причинам, в частности из-за заниженных нормы потребления, неприведения объемов использованного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям и т.д. При том, что за отчетный период «Нафтогазом» было начислено к уплате более 7,6 млрд гривен, за потребленный ресурс было уплачен более 11 млрд гривен», - отмечает председатель правления Ассоциации Артем Компан.

В частности, ситуация с расчетами региональных поставщиков газа, членов Ассоциации за семь месяцев текущего года выглядит следующим образом:

• Винницагаз сбыт: начислено 464 925 тыс. грн, оплачено 706 535 тыс. грн (152%);

• Волыньгаз сбыт: начислено 258 393 тыс. грн, оплачено 354 013 тыс. грн (137%);

• Днепропетровскгаз сбыт: начислено 961 170 тыс. грн, оплачено 1319431 тыс. грн (137%);

• Житомиргаз сбыт: начислено 304 404 тыс. грн, оплачено 501 989 тыс. грн (165%);

• Закарпатгаз сбыт: начислено 447 480 тыс. грн, оплачено 645 192 грн (144%);

• Запорожгаз сбыт: начислено 351 674 грн, оплачено 479 588 тыс. грн (13,6%)

• Ивано-Франковскгаз сбыт: начислено 457 725 тыс. грн, оплачено 706 518 тыс. грн (15,4%)

• Киевоблгаз сбыт: начислено 972 084 тыс. грн, оплачено 1496712 тыс. грн (15,4%)

• Львовгаз сбыт: начислено 750 854 тыс. грн, оплачено 1027144 тыс. грн (137%);

• Николаевгаз сбыт: начислено 267 170 тыс. грн, оплачено 440 523 тыс. грн (165%);

• Рiвнегаз сбыт: начислено 279 768 тыс. грн, оплачено 404 915 тыс. грн (14,5%);

• Сумыгаз сбыт: начислено 317 242 тыс. грн, оплачено 438 349 тыс. грн (138%);

• Харьковгаз сбыт: начислено 743 529 тыс. грн, оплачено 1088630 тыс. грн (146%);

• Хмельницкгаз сбыт: начислено 344 327 тыс. грн, оплачено 515 745 тыс. грн (150%);

• Чернiгiвгаз сбыт: начислено 412 284 тыс. Грн, оплачено 545 501 тыс. грн (132%);

• Черновцыгаз сбыт: начислено 275 198 тыс. грн, оплачено 358 467 тыс. грн (130%).

Напомним, недавно председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24" заявил о том, что общие долги перед «Нафтогазом» за поставки природного газа превышают 100 млрд грн.

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Автор: УНИАН