Второй фронт: как русские нефть и газ идут вслед за их кораблем

Некогда кичившаяся своими запасами нефти и газа Россия открывает новую главу своего существования: из-за кровавой агрессии против мирной Украины мир отказывается покупать российские энергоносители. Это будет показательный сокрушительный удар по путинской империи.

После варварского военного наступления на Украину мир навсегда забудет о том, что Россия когда-то снабжала многие страны жизненно важными ресурсами – нефтью, газом и углем. Вместо этого человечество еще много десятилетий будет помнить, как РФ залила кровью украинскую землю и наполнила немыслимыми страданиями жизни украинцев.

Экспорт энергоносителей является жизненно важным источником дохода для нашего агрессивного соседа. РФ является крупнейшим в мире производителем природного газа и вторым производителем сырой нефти. Любые ограничения в виде санкций на энергетический сектор станут сокрушительным ударом по экономике и благосостоянию поданных Владимира Путина.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин подчитал, что экспортные доходы РФ от продажи нефтепродуктов в 2021 году составили 70 миллиардов долларов, а доходы от поставок газа 54,2 миллиарда.

В структуре всего российского экспорта доля нефти и газа занимают около 56 процентов. Соответственно, удар демократического мира в качестве наказания за войну против Украины несомненно будет очень болезненным для российской экономике. И это вскоре почувствуют все жители этой страны, многие из которых верят своей пропаганде и пока поддерживают убийства и разрушения на нашей земле.

"Именно нефтегазовый сектор наиболее уязвим для старой экономики РФ", - сказал Амелин.

Демократический мир наносит удар по энергетике агрессора

Президент США Джо Байден 8 марта заявил, что крупнейшая экономика мира полностью приостанавливает импорт нефти, газа, а также закупку других энергоресурсов из России.

"Мы запретили весь импорт из России: нефти, газа и всей энергетики. Российская нефть больше не будет принята в портах США", - сказал он, добавив, что Америка не хочет субсидировать путинскую войну.

Белый дом также запретил какие-либо инвестиции в добычу энергоресурсов в России, что значительно снижает стратегические возможности этой страны развивать свой энергетический сектор.

Вслед за этим решением запрет на импорт российских энергетических ресурсов был объявлен и правительством Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна откажется от импорта нефти до 2022 года.

Большой исход

Пораженные масштабом кровавых бесчинств российских оккупантов на украинской земле мировые энергетические гиганты начали решительно обрезать связи с этой агрессивной и лживой страной.

Компании Shell и British Petroleum объявили об отказе от покупки российских нефти и газа и начали закрывать АЗС в России. Нефтяная компания Exxon Mobil прекращает добычу нефти и газа в РФ, а крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni объявила о приостановке закупки российской нефти.

Немецкая энергетическая компания Uniper, многолетний партнер "Газпрома", объявила о кардинальном пересмотре своего бизнеса с Россией. Компания осудила войну РФ против Украины и уведомила о решении списать финансовое участие в газопроводе "Северный поток - 2" в размере почти одного миллиарда евро и больше не заключать долгосрочных контрактов на поставки российского природного газа.

Кстати, любимое "детище" Кремля трубопровод "Северный поток-2", на который были потрачены многие миллиарды долларов, уже гарантировано не заработает. Как заметила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, этот проект стал "куском металла на дне моря".

Эксперты считают, что России будет невозможно найти новых покупателей для своих энергоресурсов, поскольку цивилизованный мир не желает участвовать в финансировании маниакального желания Путина вести подлую войну против Украины.

Наказание Европы за жадность и наивность

Европейские политики до последнего отказывались вводить санкции против российского энергетического сектора, боясь оставить своих потребителей без топлива в разгар отопительного сезона.

К сожалению, в течение многих последних лет часть стран Евросоюза сознательно или неосознанно поддались коррупционному давлению Кремля и углубляли свою зависимость от потребления российских энергоресурсов. Они считали это выгодным для себя, и когда Украина обращала внимание на использовании Россией энергетики в политических целях, делали "невинные глаза" и находили всяческие оправдания.

Это привело к тому, что в 2021 году доля импорта российского газа составила почти половину поставок для всего Европейского союза – 155 миллиардов кубометров. А снабжение российской нефтью достигает больше трети от европейского потребления.

В то же время, эксперты призывали Европу и Германию, в частности, как самого большого потребителя на нашем континенте, разнообразить источники получения энергоресурсов.

Но личные интересы политиков и нежелание что-то менять в своей размеренной комфортной жизни сыграли с ЕС плохую шутку. Спустя пару дней после нападения России на Украину цены на газ в Европе начали "пробивать космические высоты".

Стоимость газа для европейских потребителей превысила три тысячи долларов за тысячу кубометров, а объемы его прокачки по-прежнему остались мизерными. Нефть за несколько дней выросла с 90 до 120 долларов за баррель.

Жизнь без иллюзий

"Никто уже не питает иллюзий. Использование Россией своих ресурсов природного газа в качестве экономического и политического оружия показывает, что Европе необходимо действовать быстро, чтобы быть готовой столкнуться со значительной неопределенностью в отношении поставок российского газа следующей зимой", — заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Европейский план из десяти пунктов предусматривает практические шаги по сокращению зависимости Евросоюза от импорта российского газа на две трети в течение ближайшего года. Акцент европейцы сделают на экологически чистую энергию и других поставщиков газа.

"Европе необходимо быстро уменьшить доминирующую роль России на своих энергетических рынках и как можно быстрее нарастить альтернативы", - заявили европейские чиновники.

Очевидно, что для Евросоюза найти быстро новый источник половины потребляемого в объединении государств ресурса будет крайне сложной задачей. Но выполнимой.

Одномоментно, конечно, невозможно закрутить краники с российской нефтью и газом, поэтому на переходный период ЕС будет торговать с РФ по принципу обмена энергоресурсов на продовольственные товары.

Перепуганные на смерть отсутствием БигМаков и Колы россияне на время получат возможность немножко покушать европейскую еду в обмен на энергоресурсы. Правда, недолго будет длиться это "пиршество".

Все это время страны-импортеры будут минимизировать закупки энергоносителей российского происхождения. Одновременно, страны-экспортёры нефти – США, Канада, организация ОПЕК должны нарастить добычу нефти, чтобы со временем вообще вытеснить российский продукт на мировом рынке.

"Если говорить о газе, то от него в Европе отказаться труднее, сложная логистика. Но нефть… ее можно возить танкерами по всей планете, поэтому отказ от российской нефти не будет болезненным для мира, но будет очень болезненным для России. Поэтому единственным действенным средством воздействия на РФ может и должно являться эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов. Полное эмбарго, а не точечные застенчивые меры", - считает директор Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Очевидно, что в ближайшие месяцы радикальных изменений на мировых рынках энергетических ресурсов цены на нефть и газ вырастут, и потребители это почувствуют. Но такова будет цена за мир, свободу и честные рыночные отношения, а не продолжение "взаимовыгодного" коррумпированного сосуществования со лживой агрессивной Россией.

Европейскому союзу будет непросто подготовиться к следующему отопительному сезону и заполнить свои хранилища газом, отказавшись от российского голубого топлива. К слову, сама Украина отказалась от российской газовой удавки еще в 2014 году.

Однако, это необходимая мера, которая в будущем принесет новое здоровое качество торговых отношений между странами, уважающих суверенитет и демократический выбор друг друга. А враг рода человеческого понесет заслуженное наказание. Но они сами напросились.

Анна Бредихина