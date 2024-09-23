Россия может использовать управляемые авиационные бомбы по украинским энергообъектам.

Возможные будущие российские ракетные атаки по украинским открытым распределительным устройствам и подстанциям передачи АЭС могут привести к расплавлению реактора, но без значительного выброса радиации.

Об этом в эфире Радио.Свобода сообщила соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

"Мы обсуждали с моими коллегами по общественной организации, которые занимались эксплуатацией АЭС. Это грозит нам аварией вроде Three Mile Island в США в 1979 году. Тогда произошло расплавление активной зоны реактора, но без значительного выброса радиации", - сказала Кошарна.

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По ее словам, в США тогда даже смогли управлять этой страшной аварией, они не отселяли население даже рядом с АЭС.

"Понятно, что есть санитарная защитная зона и это может угрожать населению. Но мы потеряем реакторы навсегда, если это произойдет. Поэтому надо на опережение действовать совместно и привлекать экспертов. Мы говорили, что открытые распределительные устройства - это не красная линия (для России - УНИАН)", - сообщила Кошарная.

Она отметила, что следующим этапом для украинской энергосистемы будет комбинированная атака со стороны России, которая будет включать не только баллистические ракеты, шахеды, но и управляемые авиационные бомбы также.

Атаки РФ по энергетической системе Украины - последние новости

21 сентября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что по данным украинской разведки, Россия готовит удары по критическим объектам украинской атомной энергетики накануне зимы. В частности, это касается открытых распределительных устройств на АЭС и подстанциях электропередачи, критических для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что говорить о том, что нового блэкаута в Украине не будет, слишком оптимистично. По словам эксперта, украинская энергетическая система находится в очень сложной ситуации.

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