Причиной обвала цен стал локдаун в странах Европы из-за стремительного распространения коронавирус.

Стоимость нефти на рынке 2 ноября в ходе сессии опустилась более чем на 5,8%, достигнув майских минимумов.

Читайте такжеКрупнейшие нефтегазовые компании мира фиксируют убытки из-за карантина

Об этом сообщает Liga.net.

"Цена на нефть упала более чем на 3% из-за опасений, что новая волна коронавирусных ограничений в Европе ослабит спрос на топливо. Ранее в ходе сессии цены опустились более чем на 5,8%, достигнув минимумов с мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 8:55 по Киеву фьючерсы на нефть Brent упали на 3,2% до 36,7 доллара за баррель, на WTI - на 3,7% до 34,4 доллара за баррель.

Стоит отметить, что по словам экспертов, основными причинами падения цены на нефть стало возвращение ряда стран Европы к локдауну из-за COVID-19.

"Многие трейдеры сейчас смотрят на рост количества инфицированных в США и спрашивают себя, является ли ситуация в Европе примером того, что произойдет в США в ближайшие недели", - сказал Майкл Маккарти, главный стратег рынка CMC Markets в Сиднее.

Напомним, из-за стремительного распространения коронавируса ряд стран Европы начал возвращаться к более жесткому карантину, некоторые государства ввели полные локдауны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН