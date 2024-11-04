В ОПЕК+ заявили, что продолжат на некоторое время сокращать добычу "черного золота".

Цены на нефть возросли более чем на 2% из-за решения ОПЕК+ отложить на месяц планы по увеличению добычи.

Об этом сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,81 доллара за баррель, или на 2,5%, до 74,91 доллара за баррель. В то же время цена американской WTI (West Texas Intermediate) продемонстрировали рост на 1,86 доллара за баррель, или на 2,7%, до 71,35 доллара.

Журналисты отметили, что в воскресенье ОПЕК+, в состав которой входят члены Организации стран-экспортеров нефти, а также Россия и некоторые другие участники, заявила о том, что продолжит сокращать добычу нефти на 2,2 млн баррелей в день еще на один месяц (то есть, в декабре):

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Увеличение добычи уже откладывали с октября. Причиной этого называли снижение нефтяных цен и общемировой слабый спрос на "черное золото".

"Учитывая непрерывное беспокойство экономическим ростом, мы считаем, что группа хочет получить больше ясности насчет того, какое экономическое влияние будут иметь снижение процентной ставки в США и смягчение фискальной и монетарной политики в Китае", - говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Также в ОПЕК+ ожидают результатов президентских выборов в США, чтобы иметь лучшее представление об американской политике в будущем.

Рынок нефти - главное

В начале прошлой недели наблюдалось стремительное падение нефтяных цен. Это было обусловлено тем, что Израиль нанес "ограниченный" удар по территории Ирана. Как сообщалось, израильтяне атаковали военные объекты, однако не повредили ядерные и нефтяные объекты Исламской Республики.

В конце прошлой недели цены несколько отыграли свои позиции из-за сообщения о том, что Иран может нанести удар по Израилю. Причем это якобы может произойти "в ближайшие дни".

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