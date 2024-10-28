Ранее израильские самолеты нанесли удары по территории Исламской Республики.

Цены на нефть упали более чем на 3 доллара за баррель после того, как Израиль нанес ограниченные удары по иранской территории. Об этом сообщает Reuters.

Нефть марки Brent сегодня упала в цене до 72,92 доллара за баррель, снизившись на 3,13 доллара, или на 4,1%. В то же время WTI (West Texas Intermediate) продемонстрировала падение на 3,15 доллара, или на 4,4%, до 68,63 доллара за баррель.

Напомним, на минувшей неделе цены на "черное золото" стремительно росли из-за опасений относительно возможной эскалации на Ближнем Востоке. Беспокойство экспертов были вызваны, в частности, возможностью полномасштабной ирано-израильской войны.

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В ночь на 26 октября Израиль нанес воздушный удар по Ирану. Согласно их заявлению ЦАХАЛа, под удары попали военные объекты Исламской Республики. При этом боевые самолеты не повредили ядерные объекты и объекты нефтяной промышленности, что дало повод говорить о "деэскалации". В то же время стороны далеки от полного прекращения огня, а значит мы можем стать свидетелями нового роста цен на нефть.

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В начале октября сообщалось, что россияне увеличили объемы поставок "черного золота" до самого высокого уровня за последние месяцы. Это произошло, в частности, из-за возобновления поставок из российского тихоокеанского терминала в Козьмино.

А ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии могут отказаться от неофициальной цены на нефть в 100 долларов за баррель. Это рассматривают как подготовку к увеличению добычи, намеченного на декабрь.

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