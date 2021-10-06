4 октября 2021 года Украиной была приостановлена закачка природного газа в свои подземные хранилища.

До конца 2021 года цена на газ не только не опустится ниже сегодняшнего уровня, но и будет расти.

Такой прогноз озвучил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан. Как говорится в материале УНИАН, согласно прогнозу эксперта, до конца текущего года цены на газ могут продолжить свой рост.

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"Прогноз в текущих рыночных условиях дело неблагодарное. Можно ожидать, что ниже текущих уровней цена опускаться до конца года не будет. Но она может продолжить рост на новостях по "Северному потоку-2", результатах выборов в Германии и возможном похолодании", – отметил Компан.

Цена на газ: что необходимо знать

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.

В свою очередь, это также провоцирует рост цен на газ в Европе.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 грн за кубометр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

5 октября 2021 года цена на газ в Европе дважды за день установила рекорд.

Автор: Анна Бредихина