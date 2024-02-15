Все из-за напряженности в Красном море.

В течение 2-3 недель цены на топливо могут вырасти на 2 гривни, рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в телемарафоне.

Директор консалтинговой компании отметил, что это связано с событиями в Красном море, из-за которых начала расти закупочная стоимость топлива.

"Мы видим, что несколько недель сети эконом-сегмента поднимают цены. Каждый день цена ползет на 30-50 копеек. Пока нет предпосылок говорить о трагедии, но в пределах 2 гривен за литр цена может вырасти в течение 2-3 недель", – отметил эксперт топливного рынка.

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Кроме того, Куюн рассказал, что из-за новой "военной" логистики украинцы переплачивают по 6-7 гривен на каждом литре горючего. После окончания войны можно будет ощутить значительное удешевление ресурса.

Ситуация с горючим

Последние недели сети АЗС начали увеличивать цены на горючее. Росту способствовала восходящая динамика цен на топливо в мелкой группе.

Ранее УНИАН писал, что в течение недели, с 5 по 9 февраля средняя стоимость сжиженного газа в розничных сетях уменьшилась на 52 копейки, до 26,78 грн за литр.

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